La tecnología arrasa entre los fondos más rentables de la década con ganancias anuales de hasta el 22%

Diez años de expansión tecnológica han dejado una huella incontestable en las carteras: ocho de los diez fondos de inversión más rentables de la última década están especializados en el sector y ofrecen rendimientos anualizados que oscilan entre el 18% y el 22%.

La clasificación, elaborada por Finect a partir de datos de Morningstar, sitúa en cabeza al CT (Lux) Global Technology, de Columbia Threadneedle Investments, con una rentabilidad anualizada del 22,01% a lo largo de los últimos diez años. El fondo, centrado en compañías tecnológicas de todo el mundo, acumula además una subida del 45,53% en 2026 y del 74,21% durante los últimos doce meses.

La segunda posición es para el JPMorgan US Technology, con un 20,82%. Pese a su fortaleza a largo plazo, es el fondo del grupo con el comportamiento más moderado en 2026, pues solo avanza un 9,29% frente a incrementos muy superiores de algunos de sus competidores. Su cartera está concentrada principalmente en empresas estadounidenses de software, semiconductores, internet y comunicaciones.

El podio lo completa el AB International Technology Portfolio, de AllianceBernstein, con un 20,53% anual. Se trata de uno de los fondos más llamativos del ranking, pero también uno de los que exige leer mejor la letra pequeña: entre otras cosas, porque soporta las comisiones más elevadas de los diez primeros productos del ranking, de un 2,99%.

Los diez fondos más rentables a diez años

CT (Lux) Global Technology: 22,01% JPMorgan US Technology: 20,82% AB International Technology Portfolio: 20,53% DNB Fund Technology: 19,50% Franklin Technology Fund: 19,43% BNP Paribas Funds Disruptive Technology: 18,88% Janus Henderson Global Technology Leaders: 18,77% Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund: 18,59% Lemanik High Growth: 18,35% Vitruvius Growth Opportunities: 18,19%

Dominio tecnológico

El dominio tecnológico solo encuentra dos excepciones en este listado. Son el Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund, en octava posición, que invierte principalmente en grandes empresas japonesas y ofrece un 18,59% anualizado. Por su parte, el Lemanik High Growth, en noveno puesto, se encuadra en la renta variable italiana y alcanza el 18,35%.

Así las cosas, los fondos vinculados al oro, que destacan en las clasificaciones de los últimos doce meses, no aparecen entre los diez mejores cuando el horizonte se amplía a una década.

Ningún fondo español consigue entrar en los diez primeros. Mutuafondo Tecnológico, de Mutuactivos, es el mejor situado entre los productos de gestoras nacionales: ocupa el undécimo puesto con una rentabilidad anualizada del 17,84%. CaixaBank Comunicación Mundial, único representante de España en el listado de 2025, mejora su rendimiento hasta el 17,31%, pero desciende a la decimosexta posición.