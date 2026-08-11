La inteligencia artificial aún puede vivir un gran auge… antes de una fuerte caída

Las fuertes oscilaciones que está registrando el mercado no son, para Bank of America, una señal de que la historia de la inteligencia artificial haya terminado. Al contrario. La entidad sostiene que los mercados de volatilidad siguen descontando un escenario de boom/bust —auge seguido de una fuerte corrección— asociado a la IA, toda vez que considera que las recientes ventas en las grandes tecnológicas encajan con un patrón habitual en la formación de grandes burbujas bursátiles.

En su informe Global Equity Volatility Insights, la firma explica que las rotaciones desde la tecnología hacia valores más defensivos o cíclicos, como las vividas en las últimas semanas, "no son inusuales en la formación de burbujas" y recuerdan a las registradas durante el auge de las empresas puntocom en los años noventa.

"Los mercados de volatilidad siguen reflejando el riesgo de un auge/caída de la IA", señala la entidad en el documento, en el que se atribuye esa percepción al elevado diferencial histórico entre la volatilidad implícita del Nasdaq y la del S&P 500 y al aumento de la volatilidad de largo plazo en ambos escenarios, tanto de subidas como de caídas.

No obstante, Bank of America también introduce un importante matiz. A su juicio, la situación actual no se reproduce todavía la intensidad alcanzada por la burbuja tecnológica vivida al filo del cambio de milenio. Según sus indicadores, únicamente unas 22 compañías del S&P 500 presentan actualmente niveles elevados de comportamiento propio de una burbuja, frente a las entre cincuenta y cien que llegaron a registrarse en los momentos más extremos de la crisis de las puntocom. En términos de capitalización, esas empresas representan alrededor del 7% del índice, muy lejos de la horquilla del 20% al 40% alcanzado entonces.

Refugio en Europa

En todo caso, la entidad considera que la baja correlación entre las acciones está amortiguando la volatilidad real de los índices, pese al incremento de la incertidumbre.

Ese contexto, sostiene, favorece estrategias centradas en la fluctuación a largo plazo y lleva a Bank of America a destacar al FTSE británico y al DAX alemán como los mercados que ofrecen actualmente la mejor relación entre riesgo y rentabilidad para posicionarse ante un eventual repunte de la inestabilidad.