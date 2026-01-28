Un pueblo siciliano, al borde de un precipicio por un corrimiento de tierra

Niscemi, un pueblo de Sicilia de apenas 25.000 habitantes, se sitúa hoy en el centro de atención de la política italiana debido a un corrimiento de tierra que sigue activo y que lo ha situado, literalmente, al borde de un precipicio. Por el momento, unas 1.500 personas han sido evacuadas.

Hasta allí se ha desplazado hoy la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien ha sobrevolado la zona en helicóptero para poder comprobar la magnitud del riesgo que enfrenta esta población tras el paso del ciclón Harry. Una vez allí, mantuvo una reunión con el alcalde, Massimiliano Conti, así como con responsables de protección civil, para conocer de primera mano las necesidades y demandas de la zona.

Y es que, mientras el corrimiento siga activo, es imposible ejecutar una intervención en el lugar, tal y como han apuntado desde el gobierno italiano; motivo por el cual se programará otra reunión en, aproximadamente, dos semanas. Por el momento, los desplazados están recibiendo apoyo para su traslado a otros puntos; y se han comprometido recursos asimismo para rehabilitar carreteras y restablecer el suministro de gas y electricidad.

Por su parte, Meloni ha trasladado al alcalde que trabajará para que no se repita lo ocurrido tras el deslizamiento de tierra de 1997, cuando hubo "retrasos" en las compensaciones a los afectados. "El gobierno actuará con rapidez", ha garantizado.