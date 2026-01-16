Trump amenaza con imponer aranceles a los países que se oponen a que adquiera Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles contra todos los países que no respalden sus pretensiones de hacerse con Groenlandia, que mantiene a pesar del reiterado desacuerdo manifestado por la Unión Europea y, en particular, por Dinamarca y por el gobierno de la isla ártica.

Y, mientras los países de la UE comienzan a movilizarse para enviar personal militar de refuerzo a Groenlandia, Trump se ha reafirmado hoy en que su país "necesita" ese territorio por cuestiones de "seguridad nacional". De hecho, en horas previas, la portavoz de la Casa Blanca ya había dado por descontado que el movimiento de las tropas en Europa en el marco de la Operación Resistencia Ártica no influiría "en absoluto" en el objetivo del presidente Trump de adquirir Groenlandia.

Ese desplazamiento militar coordinado por Dinamarca y en el que han confirmado su participación seis países europeos —Bélgica se ha sumado hoy a Países Bajos, Noruega, Suecia, Francia y Alemania— tiene un componente más simbólico que disuasivo, pues mientras el país germano trasladará un equipo de reconocimiento formado por 15 soldados, el último en incorporarse al plan enviará únicamente a un oficial de su ejército. Se trata de una iniciativa que Italia ya ha rechazado, por considerarla una "broma", y que España y Estonia admiten estar barajando.