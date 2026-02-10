Regresa a Maracaibo el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, que cumplirá arresto domiciliario

El hijo del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha confirmado que su padre se encuentra ya en su casa en Maracaibo, a la que ha vuelto a ser trasladado para cumplir arresto domiciliario apenas dos días después de que volviera a ser detenido por incumplir las medidas cautelares de su excarcelación.

A pesar del "alivio" de que vuelva a su hogar, el hijo del exgobernador de Zulia ha subrayado que está "injustamente preso" en su domicilio. "Exigimos su liberación plena y la de todos los presos políticos de Venezuela", ha reivindicado a través de las redes sociales.

La nueva detención de Guanipa, muy próximo a la también opositora a María Corina Machado, se produjo apenas doce horas después de su salida de prisión, y fue argumentada por la fiscalía venezolana sobre la base de que "incumplió las condiciones" impuestas para su excarcelación por hacer declaraciones públicas y participar en las protestas junto a quienes aguardan la liberación de algún familiar capturado por motivos políticos.

En su caso, había sido detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, acusado de delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Cuando lo capturaron llevaba diez meses en la clandestinidad, a la que se fue tras las elecciones presidenciales de junio de 2024. Su hermano Pedro, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, fue arrestado también en septiembre de 2024.