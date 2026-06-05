Rumanía vuelve a sufrir daños por la guerra en Ucrania: un dron naval causa una gran explosión

Fotograma de un vídeo que capturó el momento de la explosión del dron en el puerto de Constanza, Rumanía

Rumanía ha vuelto a ser protagonista colateral del intento de invasión de Ucrania que Rusia lleva más de cuatro años intentando perpetrar.

Justo una semana después de que un dron ruso impactase contra una vivienda en Galati, una localidad limítrofe con el país que dirige Zelenski, dejando dos personas heridas, hoy el puerto de Constanza ha registrado daños materiales como consecuencia de la explosión de un dron naval.

A raíz del incidente, una nave industrial situada en el puerto ha quedado destruida, según la información de la agencia de noticias rumana Agerpres.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha denunciado este nuevo episodio en la costa rumana del mar Negro. "Estas situaciones especialmente graves son consecuencia directa de la guerra de agresión desatada por Rusia contra Ucrania", ha recalcado, en la misma línea que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Además, ha garantizado que colaborará con los aliados de la OTAN para disponer las medidas necesarias de cara a proteger a sus ciudadanos.

Una vez conocidos los hechos, la embajada de Rusia en Bucarest ha responsabilizado a Ucrania del suceso y ha recriminado al gobierno rumano que difunda información "deliberadamente incompleta".