Zelenski pide por carta a Putin una reunión cara a cara para poner fin a la guerra

"No esperabas una resistencia a gran escala por parte de Ucrania, y no previste que las cosas llegarían tan lejos. Sin embargo, aquí estamos todos, en el quinto año de esta guerra a gran escala. No tengas miedo de salir de esta guerra. Eso es lo principal que se requiere de ti ahora". Es parte de la carta abierta que ha enviado el presidente Volodímir Zelenski a Vladimir Putin, su homólogo en Rusia, para proponerle un encuentro cara a cara que sirva para encauzar el fin del conflicto, en un momento de recrudecimiento de los combates que se salda con importantes daños en infraestructura e incluso contra la población civil.

Su propuesta no establece fecha ni escenario, aunque descarta tanto el suelo ucraniano como el ruso. "Suiza, Turquía, los países del mundo árabe...", enumera en su misiva países que estarían dispuestos a albergar la cita, sin cerrarse a ninguna opción.

Con la actual línea del frente como punto de partida de la diplomacia, Zelenski ha apostado por que las negociaciones se acompañen de un alto el fuego. "Se trata de una práctica habitual, y los acontecimientos actuales en torno a Irán no hacen más que reforzar ese punto. Un intento de establecer un silencio real es la mejor manera de empezar a hablar entre nosotros", ha planteado, y ha asegurado que Kiev está listo para llevarlo a cabo.

Asimismo, ha apuntado que Europa debería ser también parte del proceso, dado que la guerra está teniendo lugar en el continente, al igual que Estados Unidos. "Sería lógico involucrar a quienes realmente pueden servir como garantes", ha razonado.

Debilidad de Putin

Entre los argumentos desplegados por Zelenski para convencer al jefe del Kremlin, en su larga misiva también alude al clima político de su país.

A la ciudadanía rusa, ha dicho, no le gustan los drones y misiles ucranianos que ahora caen en su territorio, como no le gusta la escasez de gasolina o el alza de los precios o las constantes restricciones. "No le gusta", ha concluido, una guerra que le está trayendo "consecuencias negativas".

Y, con el propósito de que el presidente del país soviético llegue "personalmente a la convicción" de que es hora de poner fin a la contienda, ha evidenciado que Ucrania continuará sin bajar los brazos, lo que requerirá de Putin un esfuerzo todavía mayor. "Tú también tendrás que luchar mucho más por tu propia existencia; no la de Rusia, sino la tuya. Y esto no es una amenaza mía o de Ucrania. Es un hecho de la historia rusa que conoces bien: cuando Rusia se cansa, llega el cambio", ha dicho, valiéndose también del desgaste de sus aliados con la caída de Víktor Orbán como paradigma.

"El mundo no se ha cansado de Ucrania, como tanto esperabas, pero sí existe un creciente cansancio hacia Rusia, incluso entre quienes te ayudan a eludir las sanciones y a mantener a flote tu economía. Es imposible que no lo notes. Tras 26 años en el poder, la edad empieza a hacer mella y, con el tiempo, el cansancio hacia ti no hará más que aumentar", ha subrayado.

Tampoco ha obviado la creciente debilidad del gigante euroasiático, desde la rebelión del ejército y los mercenarios del grupo Wagner, o su dependencia de Corea del Norte o China: "eres el primer gobernante de Rusia que recurre a Pyongyang en busca de ayuda".

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"Elección personal"

Para concluir, Zelenski ha expresado su convencimiento de que el enfrentamiento bélico es "una elección personal" de Putin. "Has pasado casi la mitad de tus 26 años en el poder en Rusia librando una guerra contra Ucrania", ha evidenciado, aludiendo así a anteriores etapas de conflicto que se han ido pausando y reactivando en las últimas décadas.

No es la expansión de la OTAN ni la utilización del ruso; "esta es una guerra sin causa real y así es como la historia lo recordará", ha advertido, antes de sentenciar: "La decisión es tuya. Basta de guerra. Ucrania propone ponerle fin a esta guerra".

Visión de Rusia

Por el momento, desde Rusia no ha llegado un pronunciamiento oficial a respecto del contenido de la carta.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha limitado a afirmar que Putin todavía no ha tenido tiempo a leerla, mientras ha ironizado con que Zelenski puede viajar a Moscú "si quiere hablar".