Rusia, sobre su ataque a la embajada de Qatar en Kiev: “Es un socio prioritario”

El gobierno de Rusia ha negado que la embajada de Qatar en Kiev fuese un objetivo deliberado de su último gran ataque contra la capital de Ucrania y asegura que los daños registrados se debieron a un error de la defensa aérea ucraniana.

"Las misiones diplomáticas nunca han sido blanco de ataques de las fuerzas armadas rusas", ha sostenido el Kremlin, para volver a culpar a Ucrania por no defenderse adecuadamente ante los bombardeos.

"Rusia considera al Estado de Qatar un Estado amigo y un socio prioritario", ha alegado el gobierno ruso tras un duro ataque que dejó, al menos, cuatro muertos y 20 heridos en Kiev.