Rusia, sobre su ataque a la embajada de Qatar en Kiev: “Es un socio prioritario”
Guerra en Ucrania
El gobierno de Rusia ha negado que la embajada de Qatar en Kiev fuese un objetivo deliberado de su último gran ataque contra la capital de Ucrania y asegura que los daños registrados se debieron a un error de la defensa aérea ucraniana.
"Las misiones diplomáticas nunca han sido blanco de ataques de las fuerzas armadas rusas", ha sostenido el Kremlin, para volver a culpar a Ucrania por no defenderse adecuadamente ante los bombardeos.
"Rusia considera al Estado de Qatar un Estado amigo y un socio prioritario", ha alegado el gobierno ruso tras un duro ataque que dejó, al menos, cuatro muertos y 20 heridos en Kiev.
