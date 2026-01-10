ÚLTIMA HORA
Cortada la A-52, en Trasmiras, por una tractorada

Rusia, sobre su ataque a la embajada de Qatar en Kiev: “Es un socio prioritario”

Guerra en Ucrania

Ataque de Rusia contra Kiev
Ataque de Rusia contra Kiev

El gobierno de Rusia ha negado que la embajada de Qatar en Kiev fuese un objetivo deliberado de su último gran ataque contra la capital de Ucrania y asegura que los daños registrados se debieron a un error de la defensa aérea ucraniana.

"Las misiones diplomáticas nunca han sido blanco de ataques de las fuerzas armadas rusas", ha sostenido el Kremlin, para volver a culpar a Ucrania por no defenderse adecuadamente ante los bombardeos.

"Rusia considera al Estado de Qatar un Estado amigo y un socio prioritario", ha alegado el gobierno ruso tras un duro ataque que dejó, al menos, cuatro muertos y 20 heridos en Kiev.

Noticias relacionadas
Zelenski pide al mundo "una reacción clara" ante la agresión de Rusia con un misil con capacidad nuclear Rusia utiliza contra Ucrania su misil hipersónico Naciones Unidas abordará el ataque de Rusia a Ucrania con un misil hipersónico

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats