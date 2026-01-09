Guerra en Ucrania
Rusia utiliza por primera vez contra Ucrania su misil hipersónico
Guerra en Ucrania
El ejército de Rusia ha lanzado esta noche un duro ataque contra instalaciones de fabricación de drones en Ucrania utilizando para ello por primera vez su misil hipersónico, el Oreshnik.
Se trata, como ha dicho, de su "respuesta" al supuesto ataque contra la residencia de Putin en Nóvgorod, que Kiev ha negado y de cuya existencia incluso Trump —además de la UE— ha recelado.
Como consecuencia del ataque, según ha asegurado el ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram, "todos los objetivos asignados fueron alcanzados" y la infraestructura relacionada con la producción de drones ha resultado "dañada".
