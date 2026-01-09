Zelenski pide al mundo "una reacción clara" ante la agresión de Rusia con un misil con capacidad nuclear

Rusia ha decidido utilizar por primera vez contra Ucrania su nuevo misil hipersónico, el Oreshnik, un arma con capacidad de portar cabezas nucleares y que puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.000 kilómetros. En respuesta al supuesto ataque contra una de las residencias oficiales de Putin, esta noche ha lanzado un duro ataque que se salda, de momento, con un total de cuatro muertos en Kiev y una veintena de heridos.

En este contexto, el presidente Zelenski ha apelado al mundo y, en especial, a Estados Unidos para que exprese "una reacción clara" a las acciones del Kremlin. "Rusia debe recibir señales de que su obligación es centrarse en la diplomacia, y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura", ha enfatizado en relación a un ataque que también ha causado daños en la embajada de Qatar en Ucrania y en 20 edificios residenciales.

Y, tras apuntar que un segundo ataque contra uno de los edificios de viviendas de la capital segó la vida a un trabajador de emergencias, el mandatario ucraniano ha censurado que el objetivo de los bombardeos de Kiev sean las personas y la infraestructura energética "en plena ola de frío". "Estamos haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población", ha aseverado.

Así las cosas, Zelenski ha avanzado que hablará en las próximas horas con los aliados para evaluar "las medidas de respuesta necesarias".

Este ataque se produce en medio de un clima de tensión entre Rusia y Estados Unidos a cuenta de la detención del petrolero Marinera tras las órdenes de Trump de suspender las relaciones comerciales de Venezuela con el gigante euroasiático. La hostilidad entre Rusia y Europa también se encuentra en máximos, después de que Moscú volviese a rechazar el despliegue de una fuerza internacional en Ucrania para garantizar la paz una vez cesen los ataques: se considerará, ha dicho, "un objetivo militar legítimo" del ejército ruso.