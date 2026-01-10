Naciones Unidas abordará el ataque de Rusia a Ucrania con un misil hipersónico

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para tratar la situación en la guerra de Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra la infraestructura del país y, más concretamente, el protagonizado por el misil balístico hipersónico Oreshnik.

De hecho, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado en numerosas ocasiones que Rusia está centrando sus objetivos en la industria energética del país para dejar a los ucranianos sin calefacción en pleno invierno.

Esta semana también se ha celebrado en París una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios —a la que se sumó la delegación estadounidense que está negociando la paz en Ucrania— que ha servido para definir garantías de seguridad vinculantes una vez se cierre el conflicto.

Entre las cuestiones acordadas se planteó el despliegue de una fuerza internacional en Ucrania; una medida que Rusia ya ha rechazado categóricamente entre amenazas a Europa.