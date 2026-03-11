Siguen los ataques a los barcos en Ormuz

De nuevo, un barco que trataba de atravesar el estrecho de Ormuz ha sufrido un ataque con un proyectil cuando se encontraba a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima.

En esta ocasión, no ha sido un petrolero, sino un buque de contenedores, según los datos del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido.

Después de que Trump amagase con intervenir el estrecho para garantizar el paso de los buques, la Guardia Revolucionaria de Irán ofreció paso libre a los barcos de todos los países que expulsen a los embajadores de Israel y Estados Unidos de su territorio.