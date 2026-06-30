Starmer compromete 17.000 millones de euros más para gasto militar a pocos días de dejar el gobierno de Reino Unido

Poco más de una semana después de anunciar su dimisión como primer ministro de Reino Unido, a la espera de que se sustancie su relevo, previsiblemente, en favor de quien fuera alcalde de Manchester, Keir Starmer ha presentado un plan de gasto militar que compromete otros más de 15.000 millones de libras —más de 17.000 millones de euros— de las arcas públicas de su país, con lo que el 4,2% del PIB nacional se utilizará para sufragar gastos de defensa.

"Un nuevo récord de inversión", ha detallado el premier británico, que da así un paso más hacia el cumplimiento del compromiso alcanzado el pasado año en la cumbre de la OTAN de invertir un 5% para la seguridad de los aliados.

Este plan, que viene precedido de polémica por las desavenencias con su ya exministro de Defensa, quien dimitió criticando que los fondos consignados eran insuficientes, prevé una inversión total de 300.000 millones de libras en los próximos cuatro años. Como ha explicado hoy Starmer, el calendario de inversiones irá aumentando en el horizonte de 2029, a fin de alcanzar ese 4,2% entre gastos en los ámbitos de defensa y seguridad y en materia de infraestructuras y seguridad energética.

"Se trata de un cambio histórico de enorme magnitud para nuestro país, un legado del que me siento orgulloso", ha señalado quien se prevé que salga de Downing Street a mediados de julio, tras avanzar su renuncia ante las fuertes presiones internas del Partido Laborista.

Y es que, desde su punto de vista, es necesario hacer frente a la amenaza que representan "matones contratados por potencias extranjeras" que cometen actos de violencia o vandalismo en las calles de Reino Unido o "campañas de desinformación" que persiguen "sembrar la división y alimentar el desorden" para así socavar las democracias europeas.

En este punto, consciente de que las agresiones "van en aumento", ha defendido que "la paradoja de la paz" reside en que "la mejor manera de evitar una guerra es prepararse para ella".

Así es que, con esa idea de hacer que el pueblo británico esté "más seguro", ha reivindicado que este plan impulsará una modernización de las fuerzas armadas de Reino Unido, así como la construcción de nuevos submarinos, el desarrollo de una nueva ojiva nuclear de fabricación inglesa y la compra de doce cazas.

Cambio de gobierno

Este plan se presenta en un momento de incertidumbre política en Reino Unido, con el país pendiente de las primarias del Partido Laborista para determinar quién sucederá a Starmer.

Sin embargo, el todavía premier no ha querido desvelar si ha consultado este programa militar con su posible relevo, Andy Burnham. "Cualquier primer ministro querría saber de qué capacidades dispone en este momento y cualquier primer ministro laborista querría respaldarlo", ha resuelto, sin dejar de insistir en que "el primer deber" de cualquier dirigente es "garantizar la defensa y la seguridad del país".