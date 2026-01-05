Delcy Rodríguez ofrece a EE.UU. “trabajo conjunto”, pero Trump reclama “acceso total” a sus recursos naturales

La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha respondido al pronunciamiento del presidente Trump sobre que sea ella quien suceda a Nicolás Maduro en el cargo ofreciendo a Estados Unidos "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación"; si bien el mandatario norteamericano ha reclamado "acceso total" tanto al petróleo venezolano como a "otras cosas", los minerales del país caribeño.

De hecho, ha incidido en que ahora es el gobierno norteamericano el que está "a cargo" de Venezuela y que necesita "acceso total" a sus bienes. Y, después de semanas acusando al ejecutivo venezolano de haber "robado" los derechos de Estados Unidos sobre su petróleo, ha defendido ahora que su objetivo pasa por "reconstruir" el país caribeño, que está "muerto ahora mismo" debido a que ha estado "pésimamente administrado". "No es fácil. Está realmente mal, pero tiene potencial", ha apostillado.

Y, mientras Delcy Rodríguez, en su primer comunicado como "presidenta encargada" de Venezuela, ha reivindicado el "derecho a la paz" y a la "soberanía" de su país, Trump ha dejado claro que las fuerzas norteamericanas realizarán "un segundo ataque" si en el ejecutivo venezolano restante "no se portan bien". Tanto es así que ha advertido de que la eventual presencia militar de Estados Unidos en ese Estado "depende un poco de la nueva administración" liderada por la propia Rodríguez.

A pocas horas de que Nicolás Maduro comparezca ante un tribunal en Nueva York —una cita programada para este mismo lunes—, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a amenazar a la presidenta interina de Venezuela con que "afrontará una situación probablemente peor que la de Maduro" en caso de que decida oponerse a sus planes.

"Acceso total"

Sus planes, tal y como él mismo ha hecho público, pasan por "recuperar la infraestructura petrolífera" de Venezuela, ya que el crudo fluye ahora mismo "a un nivel muy bajo" a causa del mal estado de sus instalaciones. En este punto, ha subrayado que las empresas estadounidenses "están listas para entrar", ya que "tienen muchísimas ganas" de acceder a unos recursos que gestionará su administración en su totalidad.

A respecto de esos recursos de Venezuela, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha indicado que, además de reservas petrolíferas, el país caribeño tiene acero, aluminio y "todos los minerales críticos".

Lo que ha vuelto a dejar de lado el presidente Trump es la posibilidad de forzar unas elecciones en Venezuela o de gestionar la liberación de presos políticos. "Todavía no hemos llegado a eso. Nos centraremos más en arreglar el país", ha zanjado las cuestiones políticas.

"No injerencia"

En paralelo, después de la incursión militar estadounidense en Venezuela y de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación que también incluyó una serie de bombardeos contra Caracas y los estados de Aragua y La Guaira, Delcy Rodríguez ha utilizado su canal de Telegram para señalar como "prioritario" que las relaciones internacionales de su país tanto con Estados Unidos como con el resto de la región sean "equilibradas y respetuosas" y que estén basadas "en la igualdad soberana y en la no injerencia".

En concreto, en lo que atañe al país norteamericano, ha hecho un llamamiento "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido" y que, en el marco de la legalidad internacional, se "fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", ha manifestado Rodríguez, argumentando que "ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento". "Esa es la Venezuela en la que creo (...). Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos de bien nos encontremos", ha subrayado, antes de concluir reclamando que "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro".