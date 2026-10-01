Trump quiere poner fin pronto a la guerra en Irán: "O hacemos un trato o los volamos por los aires"

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado que el conflicto en Oriente Próximo está cerca ya de su fin. En un momento de impasse en los ataques militares contra Irán, pero en medio de importantes medidas de bloqueo económico que incluso han conllevado la práctica desaparición de todos los vuelos de la república islámica, el inquilino de la Casa Blanca cree que las opciones se resumen en dos: "O hacemos un trato o los volamos por los aires".

Después de que la última oferta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz fuese rechazada por Washington, Trump ha subrayado que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán. Esta guerra, ha dicho, concluirá "muy pronto de una forma u otra".

"Tal vez los volemos por los aires", ha incidido, en línea con su discurso ante la asamblea de la ONU de la pasada semana, cuando amenazó al país centroasiático con la "aniquilación".

Con la guerra contra Irán entrando ya en su octavo mes, pese a que el plan inicial contemplaba una duración de "semanas", el encarecimiento de los precios del petróleo sigue en el centro del debate público: el crudo de referencia en Europa supera los 98 dólares por barril y el que cotiza en el mercado estadounidense rebasa los 90 dólares.