Trump cuestiona las elecciones: "¿Alguien se cree que han sido honestas?"

Menos de una semana después del batacazo electoral cosechado por el Partido Republicano de Donald Trump en las midterms, el presidente de Estados Unidos ha puesto en entredicho la limpieza del proceso.

De inicio, Trump atribuyó los malos resultados a los medios de comunicación y a la tibieza de los propios candidatos de su partido, aunque hoy mismo llegó a secundar la tesis de su vicepresidente, JD Vance, de que el alza de los precios como consecuencia de la guerra con Irán explicaba el malestar ciudadano con su administración. Sin embargo, horas después de admitir en distintas entrevistas que el conflicto abierto en Oriente Próximo y la dureza de su política antiinmigración explicaban en buena medida el ascenso del Partido Demócrata, recurrió a su red social para alertar sobre un posible fraude en el voto por correo.

"¿Alguien se cree de verdad que estas elecciones han sido honestas? ¿Cómo pueden haberse equivocado tanto las encuestas? Algunos de los volcados del voto anticipado han sido tan grandes que era imposible ganar, fuera la gente que fuera a votar", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca, subrayando que los sistemas electrónicos que se emplean para las votaciones "son mucho más importantes que el votante". "Todo tiene que ver con las máquinas", ha denunciado.

Prácticamente todas las encuestas apuntaban a una derrota republicana, con una media de más de ocho puntos a favor de los progresistas, y el resultado les ha otorgado un control de dos cámaras del Congreso.