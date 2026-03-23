Trump pone el reloj en pausa tras una conversación con Irán

Conversaciones "profundas, detalladas y constructivas". Es lo que ha permitido que Trump ponga el reloj en pausa y, pese al ultimátum lanzado ayer sobre un ataque contra la infraestructura eléctrica de Irán si continuaba impidiendo el paso de buques por el estrecho de Omuz, hoy ya ordenado "posponer todo ataque militar" contra la red energética de la república islámica durante los próximos cinco días.

"Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha desvelado el inquilino de la Casa Blanca a través de su red social, en la que también ha manifestado que este nuevo plazo servirá para ver "el éxito de las reuniones y conversaciones en curso".

A lo largo del día de ayer, Trump anunció el mencionado ultimátum, que se topó con la respuesta de Irán considerando "objetivos legítimos" las centrales energéticas de Israel y las de los países del golfo Pérsico que abastecen a las bases estadounidenses en la región, así como toda aquella red "económica, industrial y energética" que tenga detrás intereses norteamericanos.