Trump lanza un ultimátum a Irán: atacará sus centrales eléctricas si no reabre Ormuz en 48 horas

Cumplidas ya tres semanas desde que Estados Unidos decidiese secundar a Israel y bombardear Irán, la preocupación cunde en Washington ante el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la república islámica: prolongar la crisis en esta ruta comercial puede suponer un shock energético y económico a nivel mundial que complicará aún más un conflicto que ya se ha ido ensanchando a nivel regional.

Por eso Trump, aunque ha comenzado a recibir las primeras señales de que el orden internacional está dispuesto a participar en una misión para forzar la reapertura de este canal, ha amenazado a Teherán con atacar sus centrales eléctricas si no permite reanudar la circulación por este paso estratégico, clave para el petróleo del golfo Pérsico, antes de 48 horas.

Con todo, a pesar de las dificultades que está encontrando en Ormuz y que le han llevado a formular este ultimátum a través de su red social, el inquilino de la Casa Blanca continúa alardeando de que está "borrando a Irán del mapa". "Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo", ha enfatizado Trump, si bien las autoridades iraníes han rechazado esta idea en diversas ocasiones.

El último en hacerlo ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien ha asegurado que su país "no aceptará" un armisticio y ha reclamado "compensaciones" tras los daños infligidos.