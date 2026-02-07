Trump quiere resolver la guerra en Ucrania antes de junio

"Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio". Ha sido el presidente Zelenski el que ha anticipado los planes de Trump para resolver la guerra en Ucrania, toda vez que necesita centrarse durante los meses siguientes en las elecciones legislativas de noviembre.

En un encuentro con periodistas, el presidente ucraniano ha revelado que la prioridad del norteamericano a partir del mes de junio cambiará, y que "dedicará todo su tiempo a cambiar el clima social" de su país.

Es por ello que, como ha indicado, el gobierno ucraniano lleva proponiendo desde hace meses un "plan de secuencia realmente claro" sobre las negociaciones de paz con Rusia.

Con todo, Zelenski ha admitido que no descarta que Trump acabe instando a Ucrania y a Rusia a firmar de una tacada los acuerdos clave que conduzcan al fin de la guerra en el este de Europa.