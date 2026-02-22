Ucrania critica a Eslovaquia y Hungría: “Los ultimátums deberían ir dirigidos al Kremlin”
Guerra en ucrania
Eslovaquia amenaza con cortar el suministro eléctrico de emergencia a a Ucrania si no retoma los envíos de petróleo ruso y Hungría ya le ha cortado el diésel
El gobierno de Ucrania deplora el "chantaje energético" al que se ha visto sometido su país por parte de Eslovaquia y Hungría y ha advertido de que "los ultimátums deberían ir dirigidos al Kremlin".
Después de que el primer ministro de Eslovaquia haya amenazado a Kiev con cortarle la electricidad si sigue sin recibir petróleo, toda vez que el suministro se ha interrumpido a causa de un bombardeo ruso sobre el principal oleoducto, el gobierno de Ucrania ha criticado que la respuesta se dirija contra el país que está siendo invadido.
Frente a ello, ha apelado a “cooperar de forma constructiva” y a “actuar con responsabilidad”, lejos de “amenazas” que solo redundan en “hacerle el juego a Rusia”. Además, ha vuelto a reivindicar a Ucrania como “socio energético fiable” de la Unión Europea como país de tránsito de los recursos energéticos.
Esta respuesta del país que preside Zelenski llega después de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, haya avanzado que cortará el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos si no se reanudan los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia.
Por su parte, Hungría ya ha dejado de suministrar combustible diésel a Ucrania, mientras mantiene bloqueado el préstamo de la UE a Ucrania.
