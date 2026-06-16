Ucrania lanza un ataque con drones contra una refinería en Moscú

Un ataque con drones por parte del ejército de Ucrania ha causado un incendio en una refinería en Moscú.

El incidente lo ha confirmado el alcalde de la capital de Rusia, Sergei Sobianin, quien ha reportado que "no hay víctimas" y que los equipos de emergencia han acudido al lugar de los hechos. Además, desde el gobierno han sostenido que las llamas ya están contenidas.

Para el presidente Zelenski, este ataque, que se suma a varios previos contra instalaciones petrolíferas del país que dirige Vladimir Putin, constituye "una respuesta justa a los ataques rusos y a la prolongación de una guerra que debe terminar".

"Esta vez, la región de Moscú sintió el alcance de las capacidades de largo alcance de Ucrania. Una refinería de petróleo fue alcanzada a una distancia de 500 kilómetros", ha reivindicado el dirigente ucraniano, sin dejar de hacer hincapié en la necesidad de presionar a Rusia para "poner fin a la guerra".