La Comisión Europea quiere conceder a Ucrania un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros para 2027, que cubriría casi dos tercios de los 70.000 millones que Kiev necesita para afrontar sus gastos militares y presupuestarios durante el próximo año.

Este nuevo desembolso, propuesto por la presidenta Ursula von der Leyen, requiere el visto bueno de los Veintisiete para su aprobación en la cumbre europea de la próxima semana, y puede chocar con los intereses de países como Eslovaquia y República Checa, que ya han expresado reservas a seguir financiando a Kiev por esta vía.

El objetivo de más de la mitad de ese fondo, un total de 25.000 millones de euros, serviría para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania y estrechar la cooperación entre las industrias armamentísticas ucraniana y europea, mientras que los otros 20.000 millones se dirigirían a sostener el presupuesto del país que dirige Zelenski y garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

Planteado esto, la presidenta comunitaria ha destacado que el nuevo instrumento permite atender las diferencias entre aquellos que prefieren financiar ayuda civil y los que también están dispuestos a sufragar gastos militares.

De salir adelante este nuevo préstamo a Ucrania, se sumaría a los 45.000 millones que Bruselas tiene pendientes de desembolsar del crédito de 90.000 millones aprobado para el periodo 2026-2027, mientras otras necesidades del país europeo deberán cubrirse con aportaciones de otros socios internacionales.

Devolución

Al tratarse de préstamos, Ucrania tendrá que devolver esos fondos al bloque comunitario y la previsión es que lo haga una vez reciba las cuantías que Rusia tendrá que abonar en concepto de reparaciones de guerra.

La UE, con Ucrania

En paralelo, el comisario europeo de Defensa ha dado cuenta de que se están estudiando fórmulas para que los estados miembro puedan entregar parte de sus reservas actuales de interceptores Patriot a Ucrania a cambio de recibir nuevas unidades en los próximos años, tal y como planteó Zelenski.

"Es una decisión muy importante, tanto desde el punto de vista material como político. Envía un mensaje contundente, también al señor Putin: la UE sigue al lado de Ucrania", ha reivindicado, al tiempo que ha dejado claro que la estrategia rusa de confiar en que el paso del tiempo debilite el respaldo europeo a Kiev "no tendrá éxito".

De hecho, la próxima semana se presentará el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Moscú, con el que pretende mantener la presión económica sobre Rusia mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz.