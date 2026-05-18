La UE rechaza el peaje marítimo impuesto por Irán en Ormuz

La alta representante para la Unión Europea para política exterior, Kaja Kallas, ha rechazado una vez más el bloqueo del estrecho de Ormuz y, en este contexto, se ha opuesto a que Irán pueda cobrar un peaje marítimo por atravesar un accidente geográfico.

Las vías marítimas, ha incidido, deben ser "libres y abiertas para todos", sin que ningún país pueda —como ha anunciado Teherán— arrogarse la facultad de condicionar el paso. De hecho, la jefa de la diplomacia europea ha advertido de que este tipo de decisiones podrían sentar un peligroso precedente para que otros países decidiesen instrumentalizar del mismo modo otros puntos críticos de la navegación global.

Así pues, con la expectativa de que China, que también ha rechazado este sistema, pueda influir sobre las autoridades de la república islámica para que den marcha atrás, Kallas ha puesto el centro de su discurso a Estados Unidos al reclamarle que "llegue a un acuerdo" y ponga con ello fin a la guerra y al bloqueo naval.

Por parte del bloque comunitario, ha admitido que no tiene "mucha capacidad de influencia" sobre ninguno de los actores de este conflicto, aunque ha asegurado que existe "un contacto constante".

Sistema de peajes

La respuesta de Irán a las amenazas de Estados Unidos ha sido dar un paso más en su estrategia de cobrar por entrar en el golfo Pérsico.

En este sentido, ha anunciado que una autoridad del estrecho se encargará tanto de los pagos, que no podrán hacerse en dólares, y de proporcionar las rutas de paso. Eso sí, este sistema solo se aplicará a los países que "cooperen" con Irán.