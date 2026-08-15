Venezuela excarcela a 131 presos políticos en el marco de la ley de amnistía aprobada en febrero

El Gobierno de Venezuela han anunciado la puesta en libertad de más de 130 personas detenidas por motivos políticos, como parte de las medidas contempladas en la ley de amnistía aprobada en febrero, que permite la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad para personas procesadas o condenadas por determinados delitos.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ha informado de que los tribunales venezolanos han acordado medidas alternativas a la prisión para un total de 131 personas que permanecían detenidas por su presunta o comprobada participación en delitos contemplados en el ordenamiento jurídico del país.

La decisión se produce después de que el Ministerio Público solicitara revisar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con supuestos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de Venezuela.

La organización Foro Penal, que realiza un seguimiento de los presos políticos en el país, ha informado además de la excarcelación de varias personas, entre ellas Emirlendris Benítez, quien permanecía encarcelada desde 2018.

La liberación de los detenidos ha sido celebrada por Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha considerado que la excarcelación constituye "un paso importante para el proceso de reconciliación nacional".

Rubio ha señalado asimismo que, desde el pasado 3 de enero, más de un millar de personas han sido liberadas en Venezuela y ha asegurado que Washington continuará siguiendo de cerca la evolución de la situación política y judicial del país.

Las excarcelaciones se enmarcan en la ley de amnistía impulsada por las autoridades venezolanas, que contempla medidas para personas encarceladas por causas vinculadas a motivos políticos e ideológicos. El proceso también incluye planes para transformar el Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en un espacio cultural y deportivo.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han acogido con satisfacción algunas de las liberaciones, aunque han advertido de que todavía permanecen personas encarceladas por motivos que consideran políticos y han reclamado medidas de reparación para las víctimas de presuntas detenciones arbitrarias y malos tratos.