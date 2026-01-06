Venezuela reivindica la inmunidad de Maduro como jefe de Estado y reclama al juez que frene su causa

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha denunciado este martes que Estados Unidos ha violado el derecho internacional —tal y como ratificó la ONU— con el "secuestro" de Nicolás Maduro, cuya figura goza de inmunidad al tratarse del jefe del Estado. Es por ello que ha exigido al juez que lleva su caso en Nueva York, Alvin Hellerstein, que reconozca este principio y frene el proceso judicial.

"La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho internacional", ha manifestado el fiscal general venezolano, quien ha lamentado que la operación militar estadounidense deja "literalmente a las puertas de la agonía" el derecho internacional y los derechos humanos.

Por tanto, ha exigido la liberación "sin condiciones" de Maduro y de su esposa, ya que su detención es "totalmente nula".

En paralelo, Saab ha anunciado la creación de una comisión formada por tres fiscales que recabará toda la información sobre el fallecimiento de "decenas de personas inocentes, civiles y militares, en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", en relación al ataque de Estados Unidos el pasado día 3.