Venezuela libera al yerno del opositor Edmundo González tras un año retenido

Un paso más en la liberación de presos políticos que el nuevo gobierno de Venezuela está llevando a cabo en las últimas semanas. El yerno del líder opositor Edmundo González, quien fue candidato a las últimas elecciones presidenciales en el país caribeño, ha salido de la prisión 380 días después de su entrada.

Ha sido su esposa, Mariana González de Tudares, quien ha confirmado la puesta en libertad de Rafael Tudares tras algo más de un año en la cárcel debido a una "injusta detención arbitraria". "Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, a su libertad plena, a la que tiene derecho", ha hecho público a través de las redes sociales.

Tudares había sido detenido pocos días antes de la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un tercer mandato, a pesar de haberse negado a publicar las actas con el resultado de las elecciones. De hecho, esta maniobra avivó las dudas sobre las garantías del proceso electoral y conllevó que el mandatario no fuese reconocido como tal por buena parte de la comunidad internacional.

Tras la detención de Maduro a raíz de la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas, el ejecutivo comandado por Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de excarcelaciones de presos políticos que, según ha indicado, supera las 400 personas. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rebajado ya esta cifra hasta las 143.