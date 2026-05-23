Venezuela liberará más de medio centenar de presos

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado por encima del medio centenar la cifra de personas que serán liberadas de prisión en las próximas horas.

Si bien en las últimas horas, su hermano Jorge, presidente del Parlamento, había anunciado que serían unos 300 los que saldrían de las cárceles debido a una revisión de los procesos judiciales, la mandataria ha elevado la cantidad.

Son —ha dicho— "buenas noticias" para el país, que ha pedido que sean asumidas con "madurez y respeto" pra seguir contribuyendo al "renacer" de Venezuela.

Además, ha dado cuenta que, de las 12.000 solicitudes en relación con la ley de amnistía, casi 9.000 fueron atendidas. Un total de 314 personas obtuvieron la libertad plena, como ha desglosado, y el resto quedaron exentos de las medidas cautelares que tenían impuestas.

No obstante, en paralelo a ley que venció tras dos meses de aplicación, la dirigente del país sudamericano ha indicado que desde la detención de Nicolás Maduro se contabilizan más de 3.000 liberaciones vinculadas a "aspectos susceptibles de corrección dentro del sistema penal".