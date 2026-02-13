Von der Leyen no asistirá a la junta de paz para Gaza pese a la nueva invitación de Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido invitada nuevamente a participar en la junta de paz para Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha vuelto a desoír esa propuesta debido a las dudas que alberga la dirección del bloque comunitario sobre la compatibilidad de ese órgano con la Carta de Naciones Unidas.

Ante la reunión prevista de esta junta de paz el próximo 19 de febrero en Washington, el portavoz comunitario Olof Gill ha explicado que persiste "una serie de dudas" sobre cómo encajan determinadas cuestiones relacionadas con "el alcance y la gobernanza" de ese foro auspiciado por Trump con la arquitectura institucional vigente para el orden internacional.

Parte de esas dudas atañen al rol de un organismo presentado inicialmente como rector de Gaza durante la aplicación del plan de paz, pero que ahora el magnate norteamericano pretende convertirlo en permanente para que pueda mediar en otros conflictos; un papel que ya ejerce en la actualidad Naciones Unidas. De hecho, según las condiciones estipuladas por Trump, los países formarán parte de este órgano durante un período de tres años que solamente podría ser renovado en caso de que el propio neoyorquino así lo apruebe. Sin embargo, los países podrían transformar su asiento en permanente siempre que aporten más de 1.000 millones de dólares a la reconstrucción de Gaza durante su primer año.

En todo caso, pese a rechazar sumarse a esta iniciativa, el portavoz comunitario ha asegurado que la Unión Europea está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos en la aplicación del plan de paz, con esa junta como "administración transitoria", según lo aprobado en el propio Consejo de Seguridad de la ONU.

La citada junta de paz cuenta con un total de 27 miembros, entre los que se encuentran dos Estados miembro de la UE, Bulgaria y Hungría. Israel también se ha adherido, al igual que otros países árabes como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Marruecos, Jordania y Qatar; y asiáticos como Camboya, Mongolia o Vietnam. Turquía y Bielorrusia también se han integrado en un órgano en el que asimismo aparecen Argentina y Paraguay, únicos países americanos con asiento después de que Trump decidiera retirarle la invitación a Canadá.