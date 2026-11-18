La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, acapara la atención mundial con una cumbre de tintes históricos entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, una reunión sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares con la vista puesta en el fin de las guerras en Ucrania e Irán.

En medio de las comparaciones con la conferencia de Yalta, que en 1945 marcó el escenario internacional en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, la reunión se centrará en el control de armas nucleares. Se trata de uno de los temas que más interesa a Washington, después de que junto a Moscú dejase morir el tratado por la reducción de este tipo de armamento, en un momento en que existen dudas sobre la verdadera capacidad del arsenal de Pekín.

La diplomacia de China, que ejerce de anfitriona de esta cumbre y proyecta su poder internacional al sentar a los tres líderes en torno a la misma mesa, ha indicado que la reunión servirá para "un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones importantes que afectan a la paz mundial".

De su lado, el presidente de Estados Unidos se ha congratulado de llevar a China a una reunión sobre control de armas, algo que lleva años reclamando, al tiempo que tratará de influir en Rusia para que dé pasos hacia el final de la guerra en Ucrania. "Creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a mantener una buena reunión sobre ese asunto", declaró el inquilino de la Casa Blanca antes de poner rumbo a Asia para una gira que le ha llevado primero a Filipinas para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.

Mientras, el presidente de Rusia ha apuntado a "grandes beneficios potenciales" de la reunión, reivindicando que los dirigentes de las potencias puedan "sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses".

Las guerras, en el centro

En todo caso, la agenda de esta cumbre viene marcada por el conflicto en Ucrania, una vez Washington ha logrado reanudar los contactos entre Kiev y Moscú, con los socios europeos listos para participar en próximas rondas.

Las comparaciones con las históricas cumbres de Yalta o los acuerdos de Helsinki, treinta años después, vienen así dadas por las implicaciones que pueda tener esta cita en el panorama de la seguridad europea. Sin embargo, José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea, rebaja su importancia. "Decisiva para el continente europeo no será", sostiene, tras recordar que Trump llega a esta cita buscando algún compromiso tras el varapalo sufrido en las elecciones de mitad de mandato: "Lo que le queda es cerrar los conflictos abiertos".