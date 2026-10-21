Zelenski, dispuesto a aceptar la actual línea del frente para negociar la paz

"Creo que es la forma real de terminar esta guerra". El presidente Zelenski se ha mostrado dispuesto a congelar las actuales líneas de avance de las tropas rusas en Ucrania, aceptando así la pérdida de aproximadamente una quinta parte de su territorio, a fin de avanzar hacia un acuerdo de paz.

En el marco de ese acuerdo, eso sí, exigirá a Estados Unidos "garantías de seguridad" para asegurar que "la ocupación y las muertes no regresarán", y demandará del resto de socios internacionales ayuda para reconstruir el país junto a los 9,5 millones de ucranianos que se encontrarán residiendo en territorio extranjero si ese acuerdo sale adelante.

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Es la primera vez desde que Rusia lanzara su intento de invasión en febrero de 2022 que Zelenski se pronuncia tan claramente sobre esa cesión de terreno, ya que hasta ahora siempre había planteado que la línea del frente sirviera como base para negociar. En todo caso, la respuesta del Kremlin a esa oferta siempre ha sido negativa, puesto que su exigencia pasa por conseguir toda la franja oriental del país europeo.

A la zona que aspira a poseer, de hecho, la ha bautizado como Novorossiya, traducido literalmente como Nueva Rusia, y su entrega a Moscú supondría dejar a Ucrania sin salida ni al mar Negro ni al mar de Azov.

Pese a ello, Zelenski ha abierto la puerta a negociar. "Pasemos a la diplomacia", ha declarado a Fox News un día después de mantener una reunión en Noruega con el equipo negociador de Estados Unidos —que posteriormente se entrevistó con las autoridades rusas— y tras casi dos semanas de que el presidente Trump firmase un acuerdo con Putin para levantar sus sanciones a la venta de diésel ruso entre críticas al mandatario ucraniano.