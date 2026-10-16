Trump vuelve a la carga contra Zelenski y admite que le gusta más "tratar con Putin"

"No soy un gran fan de Zelenski". Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos ha desvelado lo que era un secreto a voces, máxime después de la humillación que trató de infligirle en una recepción en el Despacho Oval en febrero del pasado año, a pesar de que la intensa actividad diplomática del presidente de Ucrania fue limando asperezas entre ambos.

Sin embargo, la golta que colmó el vaso ha sido el reciente acuerdo entre Trump y Putin para incrementar las ventas del diésel ruso y así tratar de aligerar los precios de los combustibles, al alza desde la irrupción de Estados Unidos e Israel en Irán. Ese pacto no solo molestó a Zelenski, que llegó a admitir que se sentía traicionado por el republicano, sino que irritó a la práctica totalidad de los líderes europeos, que ven cómo Rusia se asoma a su flanco oriental.

A modo de defensa contra las críticas recibidas por contribuir a financiar el intento de invasión de Ucrania, hoy Trump ha vuelto a la carga contra el mandatario ucraniano, de quien ha llegado a decir que "no es un buen tipo" para tratar con la Casa Blanca. "Me resulta más difícil tratar con Zelenski que con Putin", ha admitido en una entrevista con Newsmax.

"Dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no", ha comentado sobre la negativa de Zelenski a ceder todo el extremo este de Ucrania a Putin, al tiempo que ha aventurado, en línea con sus declaraciones de las últimas horas, que no se firmará la paz mientras él siga al frente del país europeo. "Ucrania debería tener un nuevo presidente", llegó a afirmar.

En este contexto, vista la resistencia de Zelenski y la forma en que ha organizado sus tropas y conseguido fondos y armamento, ha puesto en duda que el fracaso de Rusia en lo que proyectó como una invasión relámpago —y dura ya más de cuatro años y medio— sea una buena noticia. "Se suponía que iba a ser una guerra muy, muy rápida. No sé si llamarlo suerte o mala suerte, francamente", ha concluido.

Por su parte, preguntado acerca de si cree que Donald Trump le está utilizando como chivo expiatorio de su baja popularidad, los altos precios del diésel y la guerra en Oriente Próximo, y ha respondido únicamente con un silencio y una sonrisa. "Esta es mi respuesta. Muchas gracias", ha zanjado su intervención ante los medios de comunicación en Bruselas, adonde ha acudido para participar en la cumbre de líderes de la UE.