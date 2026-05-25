Zelenski pide más medios aéreos ante el recrudecimiento de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque lanzado por Rusia contra Kiev, que dejó al menos cuatro muertos y cerca de un centenar de heridos.

Con un balance que incluye 87 heridos en la capital —tres de ellos, niños— y 21 personas ingresadas tras el impacto del misil hipersónico Oreshnik, Zelenski ha recalcado que su país necesita "más protección".

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"El apoyo a la defensa antiaérea es una prioridad diaria de la política exterior de Ucrania en todos los niveles", ha recalcado el presidente Zelenski tras una de las jornadas de ataques más duras desde el inicio de la guerra.

De hecho, además del asedio sobre Kiev, seis provincias fueron blanco de los proyectiles rusos, de modo que el mandatario ha agradecido su trabajo a los servicios sanitarios y a los equipos de rescate.

Solo en la capital fueron golpeados por orden de Moscú unos 300 objetivos; mayoritariamente, edificios de viviendas, según los datos ofrecidos por Zelenski.