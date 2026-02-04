Trump asegura que Putin "cumplió" la tregua, pese a los ataques diarios contra Ucrania
Guerra en Ucrania
Asegura que los ataques se pausaron una semana, si bien se registraron numerosos ataques con civiles muertos y daños en la infraestructura del país europeo
Los ataques diarios a Ucrania, incluso sobre la infraestructura energética, no han bastado para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retire su apoyo a Putin. "Cumplió su palabra", ha reivindicado sobre una tregua de una semana anunciada por el estadounidense y que nunca llegaron a confirmar desde el Kremlin.
"Duró de domingo (25 de enero) a domingo (1 de febrero)", ha sostenido Trump, quien justificó el alto el fuego en el "muchísimo frío" que padece Ucrania mientras miles de hogares tienen cortado su suministro eléctrico debido a los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas. Pero, pese a las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca, desde Kiev han reportado durante la pasada semana numerosos ataques con víctimas mortales y daños en la infraestructura del país.
En todo caso, más allá de cualquier armisticio puntual, en lo que ha puesto el foco Trump es en la necesidad de que "se ponga fin a la guerra".
Los ataques rusos contra instalaciones energéticas y localizaciones con civiles dejaron al menos ocho muertos el día anterior al anuncio de Trump acerca de la supuesta promesa del Kremlin, tres fallecidos la madrugada previa y otros dos en la noche del viernes al sábado. El propio domingo 1, un bombardeo ruso contra un autobús mató a 15 personas, y las hostilidades no han cesado esta semana, tampoco contra las infraestructuras energéticas, en medio de duras condiciones invernales en el país europeo.
