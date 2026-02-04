Trump asegura que Putin "cumplió" la tregua, pese a los ataques diarios contra Ucrania

Los ataques diarios a Ucrania, incluso sobre la infraestructura energética, no han bastado para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retire su apoyo a Putin. "Cumplió su palabra", ha reivindicado sobre una tregua de una semana anunciada por el estadounidense y que nunca llegaron a confirmar desde el Kremlin.

"Duró de domingo (25 de enero) a domingo (1 de febrero)", ha sostenido Trump, quien justificó el alto el fuego en el "muchísimo frío" que padece Ucrania mientras miles de hogares tienen cortado su suministro eléctrico debido a los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas. Pero, pese a las afirmaciones del inquilino de la Casa Blanca, desde Kiev han reportado durante la pasada semana numerosos ataques con víctimas mortales y daños en la infraestructura del país.

Ataque ruso contra un autobús ucraniano | Emergencias de Dnipropetrovsk

En todo caso, más allá de cualquier armisticio puntual, en lo que ha puesto el foco Trump es en la necesidad de que "se ponga fin a la guerra".

Los ataques rusos contra instalaciones energéticas y localizaciones con civiles dejaron al menos ocho muertos el día anterior al anuncio de Trump acerca de la supuesta promesa del Kremlin, tres fallecidos la madrugada previa y otros dos en la noche del viernes al sábado. El propio domingo 1, un bombardeo ruso contra un autobús mató a 15 personas, y las hostilidades no han cesado esta semana, tampoco contra las infraestructuras energéticas, en medio de duras condiciones invernales en el país europeo.