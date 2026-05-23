ACTIVIDADES INFANTÍS
Alumnado coruñés e macedao aprende coa Senda das Cegoñas
Un grupo de cativos chegados dende Boimorto (A Coruña) sumouse esta semana a preto de 60 escolares de Maceda para percorrer os tres quilómetros polas aforas de Maceda que conformen a Senda das Cegoñas. Este roteiro, nado da vontade dos veciños e da asociación Amigas da Cegoñas, busca dar a coñecer a riqueza da fauna da contorna.
Os alumnos do CPI Armado Cotarelo Valledor e o CEIP de Maceda desfrutaron dunha experiencia directa coa fauna local, logrando avistar os 21 niños que compoñen a senda, aprendendo diferentes aspectos das cegoñas: dende a sua morfoloxía e comportamento, pasando por curiosidades, así como ver de primeira man o coidado dos polos hoxe se atopan nos niños.
Nancy Blanco, responsable de Amigas das Cegoñas, destacou a “actitude impecable dos escolares”, que se mostraron respetuosos para non molestar ás aves e, que no momento de despedirse, o fixeron de forma entusiasta tras unha mañá de concienciación ambiental.
