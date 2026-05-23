Alumnado coruñés e macedao aprende coa Senda das Cegoñas

Preto de 60 escolares de Maceda para percorrer os tres quilómetros polas aforas do concello

Algúns dos alumnos cun niño de cegoña ao fondo.
Un grupo de cativos chegados dende Boimorto (A Coruña) sumouse esta semana a preto de 60 escolares de Maceda para percorrer os tres quilómetros polas aforas de Maceda que conformen a Senda das Cegoñas. Este roteiro, nado da vontade dos veciños e da asociación Amigas da Cegoñas, busca dar a coñecer a riqueza da fauna da contorna.

Os alumnos do CPI Armado Cotarelo Valledor e o CEIP de Maceda desfrutaron dunha experiencia directa coa fauna local, logrando avistar os 21 niños que compoñen a senda, aprendendo diferentes aspectos das cegoñas: dende a sua morfoloxía e comportamento, pasando por curiosidades, así como ver de primeira man o coidado dos polos hoxe se atopan nos niños.

Nancy Blanco, responsable de Amigas das Cegoñas, destacou a “actitude impecable dos escolares”, que se mostraron respetuosos para non molestar ás aves e, que no momento de despedirse, o fixeron de forma entusiasta tras unha mañá de concienciación ambiental.

