Miedo y asco en Chaioso, el pueblo fantasma macedao

El velo del terror y el misterio ha vuelto a caer durante este fin de semana sobre las calles de la aldea de Chaioso, en Maceda. Tras las multitudinarias y exitosas madrugadas del viernes y el sábado, cientos de visitantes se adentrarán de nuevo esta noche en la profunda oscuridad de este núcleo rural para participar en la última velada del ya consagrado Pobo Fantasma. La escalofriante cita, que bajará el telón de su actual edición a partir de las 23,00 horas con una entrada fijada en ocho euros, ha registrado una sobresaliente afluencia de público, encadenando pases ininterrumpidos que, durante las jornadas previas, mantuvieron la tensión y los sobresaltos hasta pasadas las cuatro y media de la madrugada.

En esta nueva entrega, la organización ha apostado por renovar completamente su hilo argumental, dejando atrás las temáticas de años anteriores para sumergir a los asistentes en una oscura y desconocida vertiente de la literatura clásica. El recorrido interactivo gira en torno a la mítica figura de Frankenstein, pero con una particularidad que lo ancla directamente al territorio: la recreación explora la historia de un enigmático médico de Chaioso que, según la narrativa inmersiva del evento, intentó crear vida a partir de restos humanos mucho antes que el mismísimo doctor Víctor Frankenstein.

Un tétrico experimento

El itinerario teatralizado guía a los grupos a través de las diferentes fases del experimento llevado a cabo por este pionero y macabro científico. Los actores y figurantes, distribuidos estratégicamente por los rincones más lúgubres de la aldea, escenifican la minuciosa selección de las partes necesarias para ensamblar a la criatura. A lo largo del trayecto, los visitantes descubren cómo el cirujano buscaba las extremidades más precisas y el torso más fuerte y robusto, extraído directamente de un cementerio bajo la atenta y siniestra vigilancia de los profanadores de tumbas.

La cuidada ambientación profundiza también en los aspectos más espirituales y sombríos del proyecto. La narración revela los esfuerzos del médico por conseguir un alma pura que habitase el nuevo cuerpo, llevándolo a adentrarse en un convento para obtener el espíritu de una monja recientemente fallecida, así como la incesante búsqueda de sangre virgen para dar vitalidad a su obra.

Toda esta cadena de oscuros acontecimientos se va desvelando a medida que el público avanza por la aldea, inmerso en una escenografía que mezcla el terror psicológico con el sobresalto.

El desenlace de esta historia de terror se reserva, como manda la propia tradición del Pobo Fantasma, para el tramo final del circuito. Fieles al misterio que rodea el evento, desde la organización evitan desvelar el secreto que se mantiene, por tanto, como una gran sorpresa reservada únicamente para los valientes que se animen a terminar la noche en Chaioso y descubrir por sí mismos qué se oculta en el final del recorrido.