Manzaneda busca romper con la estacionalidad y demostrar que tiene mucho más que ofrecer cuando desaparece la nieve, justo cuando experimenta las primeras nevadas del año. La Xunta quiere que Manzaneda se convierta en un referente del turismo de naturaleza y montaña durante todo el año. Para conseguirlo, está promocionando la diversidad de su oferta turística, una estrategia con la que busca atraer visitantes en cualquier época y reducir la estacionalidad.

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Uno de los últimos escaparates de esta apuesta ha sido la Feria Internacional del Turismo de Interior de Valladolid (INTUR 2026), en la que responsables técnicos de la Estación de Montaña de Manzaneda participaron dentro del espacio de promoción de Galicia.

Durante el encuentro, dieron a conocer una propuesta que va mucho más allá de los deportes de invierno. Actividades de montaña y multiaventura, campamentos, experiencias para familias y grupos, alojamiento e instalaciones deportivas y de ocio, constituirían una novedosa oferta turística.

Una oferta para todo el año

La iniciativa pretende ampliar las oportunidades de visita y repartir la llegada de turistas a lo largo de los doce meses, favoreciendo también la actividad económica de los municipios del entorno. En este sentido, la diversificación turística se presenta como una oportunidad para dinamizar la zona, atraer nuevos perfiles de viajeros y dar continuidad a los negocios vinculados al sector, evitando que su actividad dependa únicamente de la temporada de nieve.

La presencia de Manzaneda en el mercado nacional será reforzada, al abrirse nuevas vías de colaboración y comercialización en su conversión en un destino atractivo en las cuatro estaciones.