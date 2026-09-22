Buen papel para David Dávila en el Olympic Hopes de Sprint 2026

Los Olympic Hopes de Sprint 2026 finalizaron en Bratislava después de cuatro jornadas de competición con la participación de 40 países. La representación gallega obtuvo unos excelentes resultados, tanto en kayak como en canoa y en pruebas individuales y de embarcaciones de equipo.

Hubo presencia ourensana, con el ribadaviense David Dávila, que rindió a un gran nivel en la modalidad de canoa. El palista ribadaviense del Club del Mar Ría de Aldán fue segundo en la Final B del C1 1000 y cuarto en la Final B del C1 500. Otro gallego, Pablo Castiñeiras, del As Torres-Romería Vikinga, terminó cuarto en la Final B del C1 1000 y alcanzó la Final A del C1 500, donde ocupó la novena posición.

Dávila y Castiñeiras compitieron además en el C4 500 con Daniel Rodríguez, del Kayak Tudense, y Adrián Martín. El cuarteto español terminó sexto en la Final A. Rodríguez compitió también junto a Martín en C2, con un séptimo puesto en la Final B de 500 metros y un sexto en la Final B de 1000. En fondo, Castiñeiras fue undécimo en C1 5000, mientras que Dávila y Rodríguez fueron descalificados.

Completó la participación gallega en canoa Vera Alonso, del Ría de Aldán. La canoísta alcanzó las semifinales del C2 500 junto a Mercedes de Acuña, fue séptima en la final del C4 500 con Elisenda Cerdá, Mercedes de Acuña y María Dolores López, y terminó decimotercera en el C1 5000.

En kayak, alcanzó una Final A individual Henrique Álvarez, del Ría de Aldán, séptimo en el K1 500 de 16 años. Álvarez terminó además noveno en el K1 5000 y formó parte del K4 500 español junto a Tiziano Nieves, Lucas Sánchez y Daniel Vega. Nieves, del Kayak Tudense, fue tercero en la Final C del K1 1000 y noveno en la Final C del K1 500, antes de cerrar el campeonato duodécimo en K1 5000.