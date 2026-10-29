Sin descanso para el Athlos: desde la Copa al Máster

Uno de los grupos de participantes en la primera manga de la Copa Diputación 2027 en las categorías de base.

El bádminton ourensano está que no para. Cuatro fueron las citas destacadas en las que hubo presencia de deportistas del Club Athlos. En la ciudad se disputó la primera manga de la Copa Diputación 2027, en Vigo tuvo lugar el Galicia Máster Territorial sub-15 y sub-19, en Villanueva de la Vera (Cáceres) el Top Máster en categoría absoluta, mientras que los veteranos se desplazaron a tierras asturianas para disputar en Vegadeo el Asturias Top Sénior.

La Copa Diputación no para y apenas unos días después de finalizar la edición de 2026, con la disputa de la fase final sénior y absoluta, se puso en marcha la nueva edición, la de 2027, con protagonismo para las categorías de base. El IES As Lagoas acogió una intensa jornada con 150 partidos para benxamines, alevines, infantiles, cadetes y júnior.

La otra competición en Galicia se disputó en la viguesa Escola Rosalía. Cita con el Galicia Máster Territorial en las categorías sub-15 y sub-19, con un botín de dos oros, una plata y seis bronces. Oros para Paula Casas y Lucía Cid en dobles femenino sub-19. La primera de ellas también repitió en lo más alto del podio de dobles mixtos. Medalla de plata para Ye Yao y Hugo Blanco en dobles masculino sub-15. Y bronces para Ibai Baltar y Denis Mera en dobles sub-15, Adrián Seijo en individual sub-19, Diego Babarro y Miguel Carpintero en dobles sub-19, Adrián Otero y Héctor Salgado en dobles sub-19, Ana Otero en dobles femenino sub-19 y Miguel Carpintero y Ana Otero en dobles mixtos sub-19.

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También hubo podio ourensano en el Top Máster absoluto en Villanueva de la Vera (Cáceres). Ana Nóvoa logró el bronce en dobles femenino junto a Inés Costero, del Bádminton Alicante. Además, Antonio Iglesias firmó un quinto puesto en el cuadro individual. También participó Xoel Álvarez.

Los veteranos

La categoría máster se desplazó a Vegadeo al Asturias Top TTR N7 Sénior, con un balance para el Club Athlos de cuatro oros, una medalla de plata y un bronce. Oros para Xulio González en individual B2, Francisco Javier Galicia en dobles masculino C1, Dolores Sarmiento en dobles femenino C2 y la propia Dolores Sarmiento en dobles mixtos C2 junto a Francisco Javier Galicia. Después, medalla de plata para Xulio González y Moisés Cid en dobles masculino C2 y bronce para Moisés Cid en el cuadro individual masculino C2.