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Los atletas participantes, durante los primeros metros de la carrera que tuvo lugar en Muíños y presentó dos recorridos.
Los atletas participantes, durante los primeros metros de la carrera que tuvo lugar en Muíños y presentó dos recorridos. | José Paz

Dominando a la naturaleza en el Trail do Xurés- Muíños

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El Trail do Xurés, con dos recorridos a elegir 21 kilómetros o 14 kilómetros, sirvió espectáculo en un entorno privilegiado para esta modalidad deportiva que es fija en el calendario deportivo de Ourense

El Trail do Xurés 2026 demostró que esta modalidad deportiva es siempre un éxito en la provincia. Muíños fue el centro de las operaciones para una prueba que reunió a decenas de participantes en los dos recorridos que se ponían en liza, con mayor o menor dureza: Advance (21 kilómetros y 580 metros de desnivel positivo acumulado) y Adventure (14 kilómetros y 400 metros de desnivel).

En la prueba reina, podría decirse que el triunfo fue para el Castro Trail, que copó el podio con tres atletas que llegaron juntos. Elpidio Gómez, Federico Losada y Xenxo Laso, por ese orden, fueron los mejores con un crono de 01:36:56 el primero de ellos, y los otros dos pegados. Entre las chicas, victoria para Antía Goberna (Asesou) gracias a su 01:57:57, que estuvo escoltada en el podio por Julia Salvado (Compostela Atletismo) y por María Susín (Asesou).

En la prueba corta, triunfo para Isma Toro (Chaves) con 01:12:47, superando a Rubén Airas (Independiente) y a Iván Menduíña (Independiente), con Nía Franco (Trieume) y su 01:31:36 venciendo entre las chicas por delante de Pilar García y Judit Barros, que la escoltaron en el podio de honor de una prueba que cumplió con las expectativas.

Los podios

Advance

Masculina

1º. Elpidio Gómez (Castro Trail) 01:36:56

2º. Federico Losada (Castro Trail) 01:36:57

3º. Xenxo Laso (Castro Trail) 01:36:58

Femenina

1ª. Antía Goberna (Asesou) 01:57:57

2ª. Julia Salvado (Compostela Atletismo) 02:08:36

3ª. María Susín (Asesou) 02:12:20

Adventure

Masculina

1º. Isma Toro (Chaves) 01:12:47

2º. Rubén Airas (Independiente) 01:14:39

3º. Iván Menduíña (Independiente) 01:14:58

Femenina

1ª. Nía Franco (Trieume As Pontes) 01:31:36

2ª. Pilar García (Independiente) 01:33:51

3ª. Judit Barros (+9 Moraña) 01:38:52

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