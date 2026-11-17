Mini Ali (a la derecha), con su bronce de breaking en Dakar 2026, junto a Hiyo (oro) y Nikastar (plata)

La ourensana Alicia “Mini Ali” Babarro logra la medalla de bronce en breaking en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (Senegal) y ya prepara el Mundial de París

La ourensana Alicia “Mini Ali” Babarro ha conquistado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Dakar (Senegal), logrando el ansiado podio internacional tras años de constante progresión.

Formada en el Club Deportivo da Rúa, la breaker ya ha puesto su mirada en su próximo gran reto: el Campeonato del Mundo absoluto que se disputará en París entre el 4 y el 6 de diciembre.

Este éxito se suma a su gran trayectoria reciente, tras acariciar el top 10 absoluto en Australia a principios de año y quedarse muy cerca del podio en el Campeonato del Mundo júnior de Chengdú (China).