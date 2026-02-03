El Ourensticks femenino, a la fase final del Campeonato de España

Las integrantes del Ourensticks, después de conquistar el título autonómico que le dio el pase al sector nacional del que acaba de regresar.

El hockey sala ourensano continúa mostrando su mejor nivel. El éxito más reciente ha llegado el pasado fin de semana. Fue en Santander, sede de uno de los dos sectores nacionales en la División de Honor sénior femenina, en el que hubo doble presencia provincial, el Ourensticks y el Albor. El primero de ellos fue subcampeón en esta fase, lo que le otorga el pasaporte para disputar entre los días 13 y 15 de este mes en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria la fase final del Campeonato de España.

Después de ser campeonas gallegas hace unas semanas, el Ourensticks partía con el objetivo de lograr el billete para una nueva participación en la fase final nacional, como ya había hecho el pasado curso. Se plantó en tierras cántabras y en el primer partido de la liguilla midió fuerzas con el otro equipo provincial, el Albor, que había sido tercero en el Gallego. Victoria contundente del Ourensticks por 0-14, con goles de Nerea Delgado (4), Lucía Lamelas (4), Aitana Rodríguez (2), Nerea Rodríguez (2), Julia Peña y Yurena Veloso. Primer cuarto igualado en el marcador, con 0-2, pero al descanso el luminoso ya mostraba un claro 0-9. En el otro partido de esta primera jornada, el anfitrión Sardinero ganó al Codema por 11-0.

En la segunda jornada de la liguilla, nueva victoria del Ourensticks, esta por 7-0 ante el Codema asturiano con tantos de Lucía Lamelas (3), Uxía Muñoz (2), Aitana Rodríguez y Yurena Veloso. El Albor, por su parte, cedió con el Sardinero por 0-16.

En la tercera jornada, ya con todo lo importante decidido, pues los billetes para la fase final ya tenían dueño, Sardinero y Ourensticks se disputaban el primer puesto del sector. Triunfo cántabro por 5-1. El gol ourensano llevó la firma de Uxía Muñoz. El Albor finalizó tercero, después de superar en la tercera jornada al Codema por 1-2, con el 0-1 obra de Sara Fernández y el definitivo 1-2 de Sabela Fernández, ambos de penalti-córner.

El otro sector nacional se disputó en tierras andaluzas, con el Hércules coruñés, subcampeón autonómico, como representante del hockey sala gallego. Primer puesto para el Giner de los Ríos con pleno de triunfos (9 puntos), segundo el San Fernando con 6, tercero el Aridaman canario con 3 y cuarto, sin puntuar, el Hércules coruñés.

Rumbo a Málaga

La fase final del Campeonato de España sénior femenino ya conoce a sus clasificados. El Ourensticks está encuadrado en el Grupo B junto al campeón canario Taburiente, Giner de los Ríos y al subcampeón madrileño, Sanse Complutense. El Grupo B lo integran Club de Campo, Sardinero, Candelaria y San Fernando.