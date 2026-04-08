Pili Cobelas, presidenta del Marusia: "Recibimos las felicitaciones de los clubes"

Para organizar una cita como el Internacional hace falta mucho trabajo previo y posterior. Lo sabe bien Pili Cobelas, presidenta y coordinadora técnica del Marusia. Es una de las caras visibles de todo el esfuerzo que hay detrás para que la fiesta acabe con final feliz. “Son días muy intensos. Ha terminado el torneo y aún tengo la casa llena de ordenadores y cables. Es una competición que incluye todos los niveles de la gimnasia. Y todos los clubes han salido encantados, hemos recibido muchas felicitaciones, tanto al Marusia como a los padres, madres y toda la gente que lo ha dado todo para ponerlo en marcha”, explica.

Momento para hacer balance con la experiencia que dan las ediciones. Y los números y el “feedback” habla por sí solo. “Han venido gimnastas de 90 lugares diferentes. No me quiero dejar ninguna zona de España, pero han llegado de Madrid, Cataluña, Baleares, Asturias… Y países, desde Italia, Francia, Polonia, Ucrania o Filipinas. Todos han destacado el carácter acogedor y entrañable del torneo y han mostrado su intención de volver”, destaca Cobelas.

En el plano competitivo, la representación del Marusia también mostró su buen hacer a pesar del elevado nivel de la competencia. “Nuestras representantes lo han hecho muy bien, estamos satisfechas. Conseguimos dos podios con las pequeñitas de promoción, el conjunto infantil de prebase se quedó a las puertas y, en el cuadro individual, queríamos que se midiesen con el mayor nivel posible, y lo conseguimos”.

Un buen sabor de boca que compensa la tarea de preparar una cita de esta magnitud. Ahora toca preparar la edición del 2027 y volver a demostrar el poder de convocatoria que mantiene el Internacional “Ourense A Provincia Termal”.