La San Martiño no entiende de límites

Son ya ocho años en los que la Carrera de San Martiño concluyó con la carrera inclusiva. Mirando al cielo, por la amenaza de lluvia, arrancó la prueba más especial de la Popular ourensana, que este año logró un nuevo récord de participación con 1.997 inscritos, 19 más que en la última edición. Como ya es tradición, la carrera inclusiva es una actividad no competitiva que se lleva realizando desde el 2018 y que está destinada a las personas con diversidad funcional y a los atletas más pequeños.

El joven Rafa no se quiso perder la fiesta del atletismo ourensano. | Óscar Pinal

En la carrera sub-10 y el resto de categorías inferiores, los atletas no pueden ir acompañados, por lo que hubo canijos que optaron por participar en la carrera inclusiva para ir acompañados por sus familiares. Además, hubo muchos padres que optaron por correr y llevar a sus hijos en el carrito, por lo que muchos niños tuvieron su primera experiencia en la San Martiño desde una posición privilegiada.

Récord de participación

Los cerca de 2.000 participantes hicieron frente a un recorrido de 1,1 kilómetros que tuvo su habitual salida en el Puente del Milenio y cuya meta estuvo situada al final del Puente Romano. Como es habitual, los atletas que fueron llegando se llevaron la merecida ovación del público que había en los aledaños del colegio Salesianos.

Deporte en familia, alegría asegurada. Esto es la San Martiño. | Óscar Pinal

Uno de los grupos más activos de la prueba fueron los corredores de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras), que, ataviados de camisetas de la asociación, quisieron dar visibilidad a unas enfermedades, como la de la ELA, en las que es necesario invertir mucho para mejorar en la investigación y en los tratamientos. Fernando, uno de los miembros de la asociación, demostró un afán de superación que tiene que servir de ejemplo para las personas que están sufriendo enfermades tan duras como la ELA.

Los ourensanos volvieron a demostrar su pasión por el deporte. | Óscar Pinal

Una vez más, las personas con diversidad funcional y las que tienen movilidad reducida demostraron que con fuerza de voluntad y esfuerzo se puede disfrutar del deporte. Aunque fue la última prueba en llevarse a cabo, fue la primera en superación. El deporte sigue siendo sinónimo de solidaridad.