Cohete es líder en el Rally Rías Baixas de Vigo

Cohete Suárez, en uno de los primeros tramos del Rías Baixas, del que acaba líder la primera jornada.

El equipo formado José Antonio “Cohete” Suárez, acompañado por Alberto Iglesias, a los mandos de un Skoda Fabia RS Rally2, se ha situado al frente del Rally Rías Baixas al término de la primera etapa, disputada sobre cuatro tramos cronometrados. El piloto asturiano completó una sólida actuación que le permite afrontar la jornada decisiva con una ventaja de apenas 2,5 segundos sobre sus paisanos Diego Ruiloba y Ángel Vela, que también están firmando una destacada actuación con el nuevo Lancia Ypsilon HF Rally2.

La tercera posición provisional es para el coruñés Iván Ares, copilotado por Borja Rozada, con el Toyota GR Yaris Rally2, mientras que el madrileño Pepe López, junto a David Vázquez, en el Hyundai i20 N Rally2, ocupa la cuarta plaza a 18 segundos del líder.

López logró superar en la última especial de la jornada al gallego Jorge Cagiao, que afronta el estreno del Toyota GR Yaris Rally2 de equipo Recalvi, una unidad que todavía acusa algunos problemas propios de su reciente desarrollo.

Álvaro Muñiz fue penalizado con las chicanes virtuales y Javier Pardo sufrió un problema que lo aleja de los mejores

La sexta posición corresponde a Unai de la Dehesa, con un Citroën C3 Rally2, a 38 segundos de la cabeza.

Por su parte, Álvaro Muñiz Mora, brillante vencedor en el reciente Rally de Ourense, ha visto comprometidas sus opciones tras recibir una penalización de 40 segundos por una incidencia relacionada con las chicanes virtuales implantadas por la organización para reducir la velocidad en determinados puntos del recorrido.

Tampoco la fortuna ha acompañado al ourensano Javier Pardo y a su copiloto, David de la Puente. El Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi sufrió problemas de temperatura en el segundo tramo, lo que provocó una parada del vehículo en la parte final de la especial. Aunque la avería pudo solventarse de forma provisional, el incidente condicionó su rendimiento.

Las copas de promoción

Mientras, Adrián Blanco lidera la Hyundai Cup con seis segundos de ventaja sobre Adrián Vázquez y en la Peugeot Rally Cup Ibérica Pablo Fernández Carbajosa domina con 21 segundos de margen sobre Javier Cañada.

En la Clio Trophy Spain, el ourensano Miguel Gayoso marcha tercero, a 13 segundos del líder, Gabriel Rodríguez Gándara, con Guillermo Martínez ocupando la segunda plaza. Hoy se disputarán los ocho tramos decisivos.