El ourensano Vázquez gana en Ponte Caldelas la sexta prueba del Campeonato de Galicia de Montaña

La subida a la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas, sexta prueba del Campeonato de Galicia de Montaña, tiene vencedores. El piloto ourensano Abrahán Vázquez, en la categoría de no carrozados, y Jorge Pérez Alonso, en carrozados, se alzaron con la victoria en una jornada intensa en la rampa pontevedresa, en la que también se decidió el título gallego de la modalidad de carrozados.

Vázquez, que durante toda la temporada ha ejercido como alternativa de Jacobo Senín, aprovechó la ausencia del ya campeón autonómico para firmar un triunfo sólido. El piloto de Celanova detuvo el cronómetro en 4:25.455, un registro que le permitió encabezar la clasificación general y confirmar su gran momento de forma en el certamen gallego.

La lucha por las posiciones de honor fue especialmente ajustada. Daniel Rodríguez finalizó segundo en la clasificación general y primero de la Copa CM Montaña, superando en apenas dos segundos a Juan González Costas, que terminó tercero de la prueba y segundo de la Copa. La igualdad entre ambos fue uno de los grandes atractivos de la jornada.

Completaron los cinco primeros puestos Alfonso “Pisko” Ventín, que fue el mejor entre los carcross, y Jorge Pérez Alonso, vencedor entre los carrozados y nuevo campeón gallego de la modalidad. El triunfo de Pérez Alonso tuvo un sabor especial, ya que llega tras una temporada de gran regularidad y le permite cerrar matemáticamente el título autonómico, en donde ha participado con su Porsche 992 GT3 Cup.

En la categoría de carrozados, tras Pérez Alonso se clasificaron Jonathan Álvarez y Javier Carballo, todos ellos a los mandos de vehículos Porsche, lo que demuestra el dominio de esta marca en la especialidad dentro del campeonato gallego.

Por su parte, Álex Pereira, piloto del FGA Júnior Team by MaxiDeza, concluyó en sexta posición de la clase 8 y decimotercero de la clasificación general, en una actuación que refuerza su progresión dentro del equipo y que supone un buen resultado en una prueba exigente.

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En la categoría de regularidad, los mejores fueron Carlos Gutiérrez y Elías González, que se impusieron con autoridad.

Llega la última cita

Con este resultado, al Campeonato Xunta de Galicia ya solo le queda su última cita de la temporada. Será el próximo mes, con la celebración de la pontevedresa Subida a Santa María de Oia.