Los ganaderos de Ourense afrontaron casi 500 ataques protagonizados por el lobo en un año

Ayudas económicas, ¿una solución real? Dentro de los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para el año 2027 se prevé una inversión de cuatro millones de euros destinados a prevenir y compensar los daños que causan el lobo, el jabalí y el oso pardo, suponiendo un incremento del diez por ciento respecto a las partidas correspondientes al año 2026. Por otro lado, en relación con las posibles medidas para controlar al lobo, desde la propia consellería recuerdan que la Xunta de Galicia no puede autorizar estas acciones en la comunidad gallega al estar completamente paralizadas en los tribunales por los recursos legales interpuestos recientemente. En cuanto a las medidas de apoyo, la Consellería de Medio Ambiente lleva años apoyando al sector ganadero para hacer frente a los daños del lobo, y para implementar medidas preventivas. Así, convoca anualmente varias órdenes de ayuda con este fin. En concreto, se han concedido múltiples apoyos para paliar los daños producidos por el lobo; para contratar personas cuidadoras de ganado en ganaderías; para adquirir y mantener perros para la protección y defensa del rebaño, pastores eléctricos y cercados de malla electrificada, y para instalar vallados fijos.

La ganadería en extensivo sufre en los montes de la provincia de Ourense una realidad complicada: 497 ataques de lobo en sus explotaciones ganaderas desde el 30 de septiembre de 2025 hasta el 1 de octubre de 2026, según los datos de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Estas cifras, a más de un ataque por día, constatan que la gestión de la fauna salvaje es una de las tareas pendientes en el rural.

Semana tras semana, ganaderos ourensanos dan parte de los ataques que sufren en sus explotaciones y las pérdidas que suponen. Así lo cuenta Antonio Prieto, de la ganadería JPD, afincada en los montes de Xunqueira de Espadanedo y quién hace escasos diez días sufrió el último ataque -en la foto-.

“Damos o parte para que vexan a nosa realidade, non polos cartos que nos devolven. Non compensan as pérdidas”, explica Prieto. El ganadero aclara que la reparación económica tras los ataques no cubre el valor del animal y no tiene en cuenta la pérdida potencial de la producción: “Danche unha miseria do valor do animal. E se o ataque é a unha nai cun becerro, ese ano a producción é cero e iso non cho compensan”.

“Nos damos parte para deixar constancia e que vexan co que lidiamos día a día”, espetó, una opinión que comparten decenas de ganaderos de la provincia.

Además, enumera las responsabilidades que recaen en ellos para prevenir los ataques: “Temos que pechar as fincas e aos animais, ter as vallas ben postas, contolar as vacas paridas… E se fas todo iso, que culpa temos de que o lobo ataque aos nosos animais?”, se pregunta ante una situación “descontrolada”.

Relacionado Larouco alimenta a los lobos para alejarlos de sus viviendas

“Collemos todos”

Ante todo, Prieto aclara que “nós estamos en contra da exterminación, porque no monte collemos todos, pero debía haber un control do lobo igual que se fai con outros animais”, hablando como parte de la asociación de Gandeiros do Macizo Central.

“Sentímonos indefensos”, reflexiona al plantear la situación a la que se enfrentan tras el ataque. “Se avisas a Medio Ambiente, mal. Se non avisas, peor”, apostilla. Esta es la dicotomía que mantiene a los ganaderos desconcertados: “Non sabemos como actuar e chega un momento que te sentes culpable”.