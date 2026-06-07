El parque infantil de Boborás tendrá cubierta

Los niños de Boborás podrán divertirse con los juegos del parque infantil del Punto de Atención á Infancia con independencia de las condiciones meteorológicas existentes en cada momento. En las últimas horas, el Concello anunció la licitación de las obras de construcción de una cubrición en ese punto, dituado en el recinto compartido con el colegio Nosa Señora de Xuvencos.

La actuación fue presupuestada en 93.823 euros y su financiación entra en el convenio firmado por el Concello y el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, con cargo al Fondo de Cohesión e Transformación Territorial.

El objetivo principal de la iniciativa “é mellorar a funcionalidade do espazo exterior do PAI, permitindo un maior aproveitamento do parque infantil ao longo do ano, especialmente nos días de choiva ou climatoloxía adversa”, explicaron fuentes municipales.

Recinto compartido

Por otra parte, al tratarse de un parque ubicado en un recinto compartido por el Punto de Atención á Infancia y el CEIP Nosa Señora de Xuvencos, “a mellora redundará positivamente en ambos centros”, indicaron las mismas fuentes, que destacaron que los más beneficiados serán los niños de infantil y de los primeros cursos de Primaria, pues dispondrán de un espacio exterior más seguro y confortable.

El proyecto contempla la instalación de una cubierta sobre el actual parque infantil, garantizando la protección superior y lateral. Además, será mejorado el acceso desde el edificio del PAI para que los usuarios puedan salir al exterior con más comodidad y seguridad.

La cubierta fue diseñada incluyendo una estructura metálica y paneles translúcidos de policarbonato, de tal forma que combinará la protección y luminosidad con la integración en el colorido característico del centro educativo, apuntó el Concello.

Los interesados en presentar ofertas deberán entregarlas antes de las 23,59 horas del próximo 19 de junio.

El Concello de Boborás afirma continuar “avanzando na mellora dos servizos públicos municipais e, neste caso, nunha actuación especialmente importante para a infancia, a conciliación das familias e a calidade dos equipamentos educativos e sociais do noso concello”.