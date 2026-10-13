Montederramo presume de carne

La hora de degustar la carne en Montederramo que se aunó para festejar la 31 edición de su Festa da Carne.

Montederramo volvió a demostrar este 12 de octubre que su Festa da Carne es una de esas citas que nadie quiere perderse. La edición número 31 reunió a 1.400 personas bajo la gran carpa instalada en el centro de la localidad, en una jornada marcada por el buen tiempo, el ambiente festivo y las ganas de disfrutar de uno de los grandes productos de la zona. Las entradas se agotaron seis días antes de la celebración, a pesar de que este año se había ampliado el aforo.

La expectación no era para menos. Por 22 euros, los asistentes pudieron disfrutar de un menú elaborado con productos locales que incluyó empanada de carne, “carne ao caldeiro”, carne richada y bica. Los menores de diez años tuvieron entrada gratuita. La carne servida procedía de nueve terneros criados en Montederramo, una apuesta por el producto de proximidad que volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Los comensales disfrutando de la “carne ó caldeiro”. | Lucía Otero

Y para quienes se quedaron con ganas de llevarse un poco de la fiesta a casa, también hubo oportunidad de hacerlo. Los excedentes de la comida se pusieron a la venta en un puesto de carne fresca situado a la entrada del recinto, donde se formaron largas colas de compradores durante toda la mañana.

Satisfacción

El alcalde, Óscar Diéguez, se mostró satisfecho con la respuesta del público y con el crecimiento de una celebración que cada año despierta más interés. “A acollida que está tendo esta festa, cada ano ten máis demanda, así que seguir por este camiño”, destacó, recordando que, aunque se amplió el número de entradas, volvieron a agotarse seis días antes de la comida.

La carpa se quedó pequeña. | Lucía Otero

Diéguez también quiso subrayar la importancia de la actividad ganadera para el municipio y la necesidad de seguir apostando por los sectores tradicionales: “A gandería é un símbolo deste concello, continuar poñendo en valor algo propio desta zona como é a gandería e a agricultura”.

La celebración había comenzado el domingo con la entrada de ganado al recinto, la prefiesta y la música de DJ Álex Prieto, encargado de animar el ambiente en las horas previas al gran día. El lunes, la gastronomía compartió protagonismo con la feria de ganado, la venta de carne local y la música de las charangas El Tattoo y Nova de Trives, que pusieron ritmo a la jornada.

Un escaparate ganadero con más de 200 reses

La Feira de Gando Vacún volvió a ser otro de los grandes atractivos de la jornada. Organizada por la Asociación de Gandeiros de Montederramo, reunió a 41 ganaderías y más de 200 cabezas de ganado, en su mayoría procedentes del propio municipio, aunque también de Castro Caldelas, Maceda, Parada de Sil, Xunqueira de Espadanedo y Vilardevós.

Asistentes a la fiesta en la exposición de ganado. | Lucía Otero

Bajo un sol espléndido, cientos de personas se acercaron al recinto para contemplar los animales y conocer de cerca el trabajo de un sector fundamental para la economía local. La exposición, recuperada en 2022, continúa ganando peso y se ha convertido en una oportunidad para dar visibilidad a las explotaciones y reivindicar la importancia de la ganadería en una zona marcada por el descenso de población.

Sergio González Fernández, presidente de la asociación, destacó la unión de los ganaderos, que actualmente cuentan con 14 miembros, y la satisfacción por la buena respuesta del público. “Ver que cada ano se enche o recinto para nós é a maneira de poñer en valor o que é esto, o noso traballo e a nosa maneira de vivir”, explicó mientras su hijo, todavía pequeño, seguía emocionado los preparativos y preguntaba si él podría entregar los premios a los ganaderos. En realidad, cada explotación recibió un detalle de agradecimiento por participar: un collar y una esquila grabados con el año de la exposición. “Non son premios o que damos, é un agasallo a cada gandeiría participante”, explicó Sergio González.

Exposición

La muestra ganadera se completó con una exposición de tractores y maquinaria agrícola de Agrícola Martínez y una exhibición de un dron de grandes dimensiones destinado al abonado de fincas, a cargo de Takeoff Main Center, empresa especializada en este tipo de tecnología.

Con la carpa llena, el recinto ferial animado y el producto local como protagonista, Montederramo volvió a reivindicar una de sus grandes señas de identidad.