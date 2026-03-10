Arrancan las obras de la senda turística-termal entre los núcleos más poblados de Monterrei

La OU-1012, la carretera provincial que une Albarellos y Vilaza, los dos núcleos más poblados del concello de Monterrei, permanecerá cerrada entre ambas poblaciones durante los próximos dos meses debido al inicio esta semana de las obras de construcción de la nueva senda turístico-termal.

El Concello ha publicado un bando en el que se especifica que el vial estará cortado al tráfico hasta el próximo 8 de mayo. Esta interrupción afecta al tramo comprendido entre el cementerio de Albarellos y las primeras viviendas de Vilaza. Como alternativa para los vecinos se ha habilitado la pista paralela a la carretera convencional, cuyos desvíos se encuentran ya debidamente señalizados.

Esta actuación supone la primera fase de un proyecto desvelado el año pasado y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Ourense Termal. Con un presupuesto estimado de 130.000 euros, esta ruta peatonal de casi un kilómetro creará una senda con acera que mejorará la circulación de peatones entre Albarellos y Vilaza.

Requeixo, en el horizonte

En el futuro, la administración local prevé dar continuidad a esta ruta, fruto de un convenio entre Diputación, Xunta y Secretaría de Estado de Turismo, siguiendo por Vilaza hasta enlazarla con el histórico balneario de Requeixo.