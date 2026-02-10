MODERNIZACIÓN DO SECTOR
Pulo económico para o tecido empresarial e emprendedor no medio rural
MODERNIZACIÓN DO SECTOR
As empresas do rural poderán optar ata o 19 de febreiro a unha nova convocatoria de subvencións da Consellería do Medio Rural para proxectos de investimento en actividades non agrícolas. Esta liña de achegas, dotada con 2,7 millóns e cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, permitirá aos beneficiarios financiar a adquisición de bens de equipo co fin de ampliar e modernizar o sector produtivo na contorna rural.
O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, puxo este luns en valor o impacto destas axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento durante a súa visita a Mecanizados Losada S.L. (Monterrei), unha das 12 empresas beneficiadas na provincia o ano pasado por esta liña de achegas, pola que obtivo 66.600 euros.
Pardo, que estivo acompañado polo alcalde, José Luis Suárez, e polo deputado Víctor Baladrón, explicou que estas accións xeran as condicións necesarias para crear e consolidar emprego, e favorecen tamén a fixación de poboación na contorna rural. “Deste xeito, contribúen ao desenvolvemento de actividades en ámbitos como a produción de bens e materiais, a transformación e comercialización de produtos agrarios ou a prestación de servizos”, engadiu.
A convocatoria de 2026 incrementa en 600.000 euros a partida do ano anterior, e diríxese novamente a pequenas empresas e persoas fisicas radicadas en zonas rurais.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MODERNIZACIÓN DO SECTOR
Pulo económico para o tecido empresarial e emprendedor no medio rural
RED DE CALOR MEDIANTE BIOMASA
China se fija en la comunidad energética de Infesta, la aldea modelo de Monterrei
DINAMIZACIÓN DE LA FORTALEZA
El castillo de Monterrei ya cuenta los meses para recuperar su esplendor
Lo último
AUTOSUPERACIÓN PERSONAL
Todas las batallas del escritor alaricano Pablo Cid
BLANQUEO DE CAPITALES
Recibió en su cuenta dinero fraudulento bajo presiones
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Hasta 59.000 euros en ayudas para proyectos de investigación del campus de Ourense