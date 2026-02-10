BORRASCA MARTA
Pequeña tregua en las lluvias, pero ríos y embalses al límite

Pulo económico para o tecido empresarial e emprendedor no medio rural

MODERNIZACIÓN DO SECTOR

Medio Rural destina 2,7 millóns en achegas para proxectos de investimento non agrícolas nunha convocatoria aberta ata o 19 de febreiro

Responsables institucionais en Mecanizados Losada (Monterrei).
Responsables institucionais en Mecanizados Losada (Monterrei). | La Región

As empresas do rural poderán optar ata o 19 de febreiro a unha nova convocatoria de subvencións da Consellería do Medio Rural para proxectos de investimento en actividades non agrícolas. Esta liña de achegas, dotada con 2,7 millóns e cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, permitirá aos beneficiarios financiar a adquisición de bens de equipo co fin de ampliar e modernizar o sector produtivo na contorna rural.

O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, puxo este luns en valor o impacto destas axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento durante a súa visita a Mecanizados Losada S.L. (Monterrei), unha das 12 empresas beneficiadas na provincia o ano pasado por esta liña de achegas, pola que obtivo 66.600 euros.

Pardo, que estivo acompañado polo alcalde, José Luis Suárez, e polo deputado Víctor Baladrón, explicou que estas accións xeran as condicións necesarias para crear e consolidar emprego, e favorecen tamén a fixación de poboación na contorna rural. “Deste xeito, contribúen ao desenvolvemento de actividades en ámbitos como a produción de bens e materiais, a transformación e comercialización de produtos agrarios ou a prestación de servizos”, engadiu.

A convocatoria de 2026 incrementa en 600.000 euros a partida do ano anterior, e diríxese novamente a pequenas empresas e persoas fisicas radicadas en zonas rurais.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats